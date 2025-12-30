Was die Wissenschaft im nächsten Jahr beschäftigt

Weltuntergang oder wissenschaftlicher Aufbruch? Obwohl der Physiker Heinz von Förster den „Doomsday“ einst für 2026 berechnete, spricht heute vieles für ein besonders dichtes Wissenschaftsjahr. Von Budgetentscheidungen in Österreich über neue Krebs- und Gentherapien bis hin zu Mondmissionen und künstlicher Intelligenz: Ein Überblick von A bis Z zeigt, warum 2026 für Forschung und Gesellschaft richtungsweisend werden könnte.