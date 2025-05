Wertvoller Crash: Forscher machen Blei zu Gold

Und: „Das Gold existiert nur für einen winzigen Bruchteil einer Sekunde.“ Die Hoffnungen der „mittelalterlichen Alchemisten“ hätten sich also „wieder einmal zerschlagen“, berichtet das CERN. Die Organisation dokumentierte ihre Entdeckung in einem Fachartikel in der Zeitschrift „Physical Review Journals“. Sie wurden seit 2015 im Experiment „Alice“ realisiert.