Hoffnung für Krebspatienten dank Corona-Impfung

Die Immunologin Christine Falk von der Medizinischen Hochschule Hannover erklärt gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“, dass sogenannte „Checkpoint-Inhibitoren“ – also bestimmte Krebsmedikamente der modernen Immuntherapie – die Bremse der Immunzellen lösen. Somit können Medikamente auch ohne die Corona-Impfung die Überlebensraten bei Lungen- und Hautkrebs verlängern. Für diese Entdeckung gab es im Jahr 2018 den Medizin-Nobelpreis. Jene „Checkpoint-Inhibitoren“ wirken allerdings nur bei einem Teil der Patienten. Und hier kommt die Impfung ins Spiel: Die mRNA-Impfung könne zusätzlich T-Zellen aktivieren und Tumoren angreifbar machen. So werde aus einem „kalten“ Tumor einer, der auf Immunangriffe empfindlich reagiert.