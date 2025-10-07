Vorteilswelt
Verkündung in Schweden

Nobelpreis für Physik geht an US-Quantenmechaniker

Wissenschaft
07.10.2025 12:00
Der Nobelpreis für Physik geht heuer an die US-Quantenmechaniker John Clarke, Michel H. Devoret ...
Der Nobelpreis für Physik geht heuer an die US-Quantenmechaniker John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Wie am Dienstag aus Stockholm verlautbarte, geht der diesjährige Nobelpreis für Physik an die US-Quantenmechaniker John Clarke, Michel H. Devoret und John M. Martinis.

0 Kommentare

Das Trio aus den USA wird „für die Entdeckung des makroskopischen quantenmechanischen Tunneleffekts und der Energiequantisierung in einem Stromkreis“ ausgezeichnet, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mit.

Die Auszeichnung ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen, das entspricht etwa einer Million Euro, dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Im vergangenen Jahr ging der Physik-Nobelpreis an den US-Forscher John Hopfield und den in Kanada tätigen Briten Geoffrey Hinton. Sie wurden „für bahnbrechende Entdeckungen und Erfindungen, die maschinelles Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen ermöglichen“ ausgezeichnet.

Unser Immunsystem ist ein Meisterwerk der Evolution. Jeden Tag schützt es uns vor Tausenden ...
Geheimcode des Körpers
Medizin-Nobelpreis für Wächter des Immunsystems
06.10.2025

Medizin-Nobelpreis für wichtige Immunsystem-Regulatoren
Am Montag war bekannt gegeben worden, dass der Nobelpreis für Medizin geht dieses Jahr an drei Forschende auf dem Gebiet der Immuntoleranz geht. Die Preisträgerin und zwei Preisträger sind Mary E. Brunkow und Fred Ramsdell (64) aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan. Sie hätten gezeigt, „wie das Immunsystem in der Balance gehalten wird", heißt es in der Begründung des Nobelkomitees.

