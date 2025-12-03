USA fördern Mini-Reaktoren mit 800 Mio. Dollar

Befürworter gehen davon aus, dass SMR Kosten sparen, da sie in Fabriken gebaut werden sollen. In den USA befindet sich jedoch kein solcher Reaktor im Bau, und es ist unklar, ob sie Strom so günstig wie heutige Großreaktoren liefern können. Zudem erzeugt die Kernkraft langlebigen radioaktiven Abfall, für den es kein Endlager gibt.