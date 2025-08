NASA plant Bau eines Atomreaktors auf dem Mond

Sean Duffy hat eine interessante Vita vorzuweisen. Er ist nicht nur NASA-Chef, er ist auch Verkehrsminister in Trumps Regierung. Seine Frau hat er vor mehr als 25 Jahren in einer Reality-Show im Fernsehen kennengelernt. Die beiden haben neun Kinder. Duffy hält einen Weltrekord im Holzfällen und hat einen Doktortitel vom William Mitchell College of Law. (Bild: AFP/KEVIN DIETSCH)