Baby mit Erbkrankheit mit Gen-Therapie behandelt

„Unser Kind ist krank. Wir werden entweder eine Lebertransplantation haben oder ihm diese Medizin geben, die noch nie jemandem verabreicht wurde, stimmt‘s?“, fasste Kyle Muldoon zusammen. Letztlich entschieden sich die Eltern für die Behandlung, die in einer am Donnerstag im Fachblatt „New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie dokumentiert wurde.