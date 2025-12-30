Zuckerberg will KI-Start-up aus China übernehmen

Technologiekonzerne wie Meta verstärken derzeit ihre KI-Investitionen durch Übernahmen und die Einstellung von Fachkräften, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So hatte sich der Facebook-Mutterkonzern Anfang des ⁠Jahres an Scale AI beteiligt. Scale AI wurde dabei mit 29 Milliarden Dollar bewertet.