Zuckerberg will KI-Start-up aus China übernehmen

Mark Zuckerbergs Facebook-Mutterkonzern Meta will das chinesische KI-Start-up Manus kaufen. Der US-Technologiekonzern beabsichtigt damit, fortschrittliche Künstliche Intelligenz (Advanced AI) schneller in seine Plattformen zu integrieren, wie er am Montag mitteilte. Meta werde den KI-Agenten von Manus betreiben, verkaufen und in Produkte für Verbraucher und Unternehmen integrieren, einschließlich Meta AI.
Finanzielle Details des Deals gab der Konzern nicht bekannt. Einem Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge liegt der Kaufpreis bei über zwei Milliarden Dollar (1,7 Milliarden Euro). Stellungnahmen von Manus oder Meta waren zunächst nicht erhältlich.
Firmensitz wegen Handelskrieg in Singapur
Manus gehört zu einer Reihe chinesischer Technologiefirmen, die sich in Singapur niedergelassen haben, um den Spannungen im Handel zwischen den USA und China zu entgehen.
Das Unternehmen entwickelt einen universellen KI-Agenten, der wie ein digitaler Mitarbeiter agiert und Aufgaben wie Recherchen und Automatisierungen mit minimalen Anweisungen erledigt. Manus hatte seinen Agenten Anfang des Jahres vorgestellt und erklärt, dieser übertreffe DeepResearch von OpenAI.
Technologiekonzerne wie Meta verstärken derzeit ihre KI-Investitionen durch Übernahmen und die Einstellung von Fachkräften, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So hatte sich der Facebook-Mutterkonzern Anfang des Jahres an Scale AI beteiligt. Scale AI wurde dabei mit 29 Milliarden Dollar bewertet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.