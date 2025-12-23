Künstliche Intelligenz als Herausforderung

Geringes Wirtschaftswachstum und ein sinkendes Arbeitskräftepotenzial sowie die Künstliche Intelligenz gelten als größte Herausforderungen für die Zukunft.

Innovationen nicht fürchten

„Künstliche Intelligenz wird natürlich Jobs wegnehmen. Das war noch bei jeder Innovation so. Aber gleichzeitig sind immer mehr und neue Berufe entstanden. Es werden also manche Jobs wegfallen, gleichzeitig werden jedoch andere und unter dem Strich möglicherweise sogar mehr neue Jobs entstehen. Es gibt keinen Grund, sich vor Innovation zu fürchten – es geht darum, sie zu nutzen und richtig einzusetzen“, hält Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzende des AMS Österreich fest.