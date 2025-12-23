Künstliche Intelligenz als Herausforderung

Beim AMS-Forum ging es um eine gemeinsame Zukunft, in der Unternehmen auf gut ausgebildetes Personal zählen können und Menschen die Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz erhalten.
Impulse für die Arbeitswelt von morgen wurden beim AMS-Forum für Unternehmen geboten. Beim gemeinsamen Dialog wurde nicht nur auf Austausch, Inspiration und Wissenstransfer gesetzt, sondern auch untereinander vernetzt. „Wir nutzen die anhaltend hohe Nachfrage nach Fachkräften und stellen mit Jobangeboten und Qualifizierungsmöglichkeiten sicher, dass Unternehmen in NÖ die Unterstützung bekommen, die sie brauchen“, so AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern.
Geringes Wirtschaftswachstum und ein sinkendes Arbeitskräftepotenzial sowie die Künstliche Intelligenz gelten als größte Herausforderungen für die Zukunft.
Innovationen nicht fürchten
„Künstliche Intelligenz wird natürlich Jobs wegnehmen. Das war noch bei jeder Innovation so. Aber gleichzeitig sind immer mehr und neue Berufe entstanden. Es werden also manche Jobs wegfallen, gleichzeitig werden jedoch andere und unter dem Strich möglicherweise sogar mehr neue Jobs entstehen. Es gibt keinen Grund, sich vor Innovation zu fürchten – es geht darum, sie zu nutzen und richtig einzusetzen“, hält Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzende des AMS Österreich fest.
