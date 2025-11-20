ChatGPT setzt „Game of Thrones“ fort, erntet Klage

Käme die Idee von einem Menschen, würde man vielleicht von „Fan-Fiction“ reden – mitunter würdigen Hobby-Autoren ihre Lieblings-Fantasiewelten mit eigenen (Kurz-)Geschichten. Um Franchises wie „Star Wars“ oder „Star Trek“ ist eine florierende Szene entstanden. Auch zum Fantasy-Phänomen „Game of Thrones“, das in der Buchvorlage von George R. R. Martin „Das Lied von Eis und Feuer“ heißt, gibt es „Fan-Fiction“. Und auch der Sprachalgorithmus ChatGPT versuchte sich an so einer Geschichte, tappte damit aber in eine Falle, die den Hersteller Milliarden kosten könnte.