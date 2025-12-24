Langer Streit um Alimente trübt Weihnachtsstimmung

„Man steht in so einem Fall als Mama komplett alleine da.“ Die Weihnachtsstimmung einer Alleinerzieherin ist getrübt. Seit mittlerweile zwei Jahren befindet sich die 37-jährige Linzerin mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten in einem Streit am Linzer Landesgericht. Grund sind die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen zweieinhalb Jahre alten Sohn.