Langer Streit um Alimente trübt Weihnachtsstimmung
Linzerin verzweifelt
Eine 37-jährige Linzerin fühlt sich vom Kindesvater im Stich gelassen. Denn seit der Trennung weigert sich der Mann, Alimente für den gemeinsamen zweieinhalb Jahre alten Sohn zu zahlen. Ein Ende des Verfahrens ist nicht in Sicht. Auch ein Termin beim Mediator scheiterte.
„Man steht in so einem Fall als Mama komplett alleine da.“ Die Weihnachtsstimmung einer Alleinerzieherin ist getrübt. Seit mittlerweile zwei Jahren befindet sich die 37-jährige Linzerin mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten in einem Streit am Linzer Landesgericht. Grund sind die Unterhaltszahlungen für den gemeinsamen zweieinhalb Jahre alten Sohn.
