Wie Planung Ihr Sexleben revolutionieren kann

Sexuelle Intimität ist nach Auffassung vieler am befriedigendsten, wenn sie spontan entsteht. Diese kulturelle Erzählung stellt geplanten Sex oft als unromantisch oder als Zeichen dafür dar, dass eine Beziehung ihre Leidenschaft verloren hat. Insbesondere für werdende oder frisch gebackene Eltern kann diese Idealvorstellung von Sex und Intimität jedoch zu einer Quelle der Frustration werden.