Wie Planung Ihr Sexleben revolutionieren kann

Sex nach vorheriger Terminabsprache – für viele Paare klingt das nach einem ziemlichen Abtörner, bei dem Spontanität und Leidenschaft auf der Strecke bleiben. Doch was wäre, wenn gerade der geplante Sex das Liebesleben anregen und die Beziehung stärken könnte?
Sexuelle Intimität ist nach Auffassung vieler am befriedigendsten, wenn sie spontan entsteht. Diese kulturelle Erzählung stellt geplanten Sex oft als unromantisch oder als Zeichen dafür dar, dass eine Beziehung ihre Leidenschaft verloren hat. Insbesondere für werdende oder frisch gebackene Eltern kann diese Idealvorstellung von Sex und Intimität jedoch zu einer Quelle der Frustration werden.
