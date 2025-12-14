In der krone.tv-Sendung „Wiener Wissen“ wird die heimische Präzisionsmedizin analysiert. Also Behandlungen und Diagnosen, die auf Einzelpersonen zugeschnitten sind. Lukas Wisgrill von der Klinischen Abteilung für Neonatologie an der MedUni Wien: „Wir alle laufen mit etwa zwei Kilogramm Mikroben in uns herum. Eine Mischung von Bakterien und Wasser. Bakterien sind etwa auf der Haut, im Darm und an unzähligen weiteren Stellen im Körper.“
Neuropathologin Adelheid Wöhrer von der MedUni Innsbruck gibt Einblicke: „In Österreich leben 150.000 Menschen mit der Diagnose Alzheimer, dem Leitsystem für Vergesslichkeit. Wir beschäftigen uns aber auch intensiv mit den unterschiedlichsten Arten von Krebs. Etwa mit dem Gehirntumor, bei dem oft Hirndrucksymptomatik entsteht. Denn ein Tumor entwickelt Masse, die man oft sogar mit freiem Auge erkennen kann. Diese zusätzliche Masse drückt das Gehirn gegen die Schädeldecke, das wiederum kann die Atemwege blockieren. Deshalb wird manchmal mit einem Bohrloch in der Schädeldecke und einem Schlauch der Druck im Kopf entnommen.“ Wisgrill, zuspitzend: „Die Mikroben in uns führen gegeneinander Krieg. Wer dominiert und verdrängt den anderen?“
Die ganze spannende Diskussion über die Zukunftsmedizin sehen Sie im Video oben.
