Deutsche-Liga-Ticker

Bayern München gegen Mainz 05, LIVE ab 17.30 Uhr

Deutsche Bundesliga
14.12.2025 05:57
Können Konrad Laimer und Co. erneut triumphieren?
Können Konrad Laimer und Co. erneut triumphieren?(Bild: GEPA)

Am 14. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga empfängt Meister Bayern München Mainz 05. Kann der Rekordmeister den nächsten Sieg einfahren? Wir berichten live – siehe Ticker unten. „Tipp: Holen Sie sich mit Krone+ das Sky-Sport-Abo zum Spezialpreis.“

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Die Bayern haben unter der Woche in der Champions League erneut gezeigt, dass mit ihnen jederzeit zu rechnen ist. Gegen Sporting ließ man sich auch durch einen zwischenzeitlichen Rückstand nicht entmutigen und drehte schließlich nochmal ordentlich auf (3:1). Gibt es gegen Mainz den nächsten Sieg? 

