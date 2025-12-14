Vorteilswelt
Nach Weirather-Kritik

Zickenkrieg mit Shiffrin? Jetzt spricht Vonn!

Ski Alpin
14.12.2025 21:56
Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin
Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin(Bild: AP/Alessandro Trovati)

Getuschelt war schon länger darüber geworden, aber ob es auch gestimmt hat, das ist nie ganz klar geworden – Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin sollen sich vereinfacht gesagt gar nicht verstehen, sich gegenseitig die Nummer-1-Position im US-Ski-Team neidig sein! Dass Tina Weirather, frühere Weltcup-Siegfahrerin und nunmehrige Expertin fürs Schweizer Fernsehen (SRF), am Rande der St.-Moritz-Rennen über diese angeblich schwierige Beziehung sprach, nutzte nun Vonn für die Erklär-Offensive …

Aber alles der Reihe nach: Weirather hatte als SRF-Expertin thematisiert, dass u.a. die Nicht-Beantwortung eines Begehrens von Vonn, bei der vergangenen Ski-WM in Saalbach mit Shiffrin in der Team-Kombi zu starten, für Unbill gesorgt habe. Entscheidend sei bei beiden US-Läuferinnen, „dass jede gewinnen will – und nicht will, dass die andere gewinnt“.

Tina Weirather
Tina Weirather(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

„Verhältnis ist überhaupt nicht schlecht!“
Gegenüber dem „Blick“ reagierte Vonn nun auf die Aussagen der 36 Jahre alten Tochter der Ski-Stars Harti Weirather (Österreich) und Hanni Wenzel (Liechtenstein) – ziemlich eindeutig noch dazu. „Unser Verhältnis ist überhaupt nicht schlecht!“ Sie habe vielmehr viel Respekt vor Shiffrin und davor, was diese während ihrer Karriere erreicht habe.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: GEPA)

„Schlechte Kommunikation mit dem Team!“
Und die nicht zustande gekommene gemeinsame Teilnahme an der Team-Kombi von Saalbach? „Das war nur eine schlechte Kommunikation mit dem Team – nicht mit ihr“, so Vonn, die zudem anmerkte, dass sie es sich vorstellen könnte, die verpasste gemeinsame Kombi bei den Olympischen Spielen im kommenden Februar nachzuholen …

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
Folgen Sie uns auf