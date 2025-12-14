Zickenkrieg mit Shiffrin? Jetzt spricht Vonn!

Getuschelt war schon länger darüber geworden, aber ob es auch gestimmt hat, das ist nie ganz klar geworden – Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin sollen sich vereinfacht gesagt gar nicht verstehen, sich gegenseitig die Nummer-1-Position im US-Ski-Team neidig sein! Dass Tina Weirather, frühere Weltcup-Siegfahrerin und nunmehrige Expertin fürs Schweizer Fernsehen (SRF), am Rande der St.-Moritz-Rennen über diese angeblich schwierige Beziehung sprach, nutzte nun Vonn für die Erklär-Offensive …