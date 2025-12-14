Zwei Freunde reagierten im Aquapark blitzschnell

Nicht gleich als Helden gefühlt

„Wir haben uns nicht direkt als Helden gefühlt. Aber unsere Betreuer im Camp, haben es uns gesagt.“ Sehr erleichtert waren wir, als wir erfuhren dass der Bursche wieder stabil sei. Die Rettung des 18jährigen Niederländischen Urlaubers im Aquapark Saccorgiana Beach ging an dem Tag in Kroatien durch die Medien. Und natürlich auch, wer dafür verantwortlich war. Und seitdem wissen Tobias und Manuel, dass sie echte Helden sind. Der Niederländer konnte übrigens nach einer Woche im Spital wieder entlassen werden.