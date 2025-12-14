Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Richtig eingegriffen

Zwei Freunde reagierten im Aquapark blitzschnell

Burgenland
14.12.2025 19:27
(Bild: Veronika Buczolich)

Beim Aufenthalt im Sommer-Camp in Pula wurden Manuel Trachta und Tobias Buczolich zu jungen Helden. Sie retteten einem Urlauber das Leben.

0 Kommentare

Manuel Trachta und Tobias Buczolich aus Kroatisch Minihof/Mjenovo besuchten heuer im Juli ein Kroatisch-Sprachcamp in Pula. Die beiden Schüler wollten in der Woche ohne Eltern auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen und im herrlichen Wetter das Meer ausgiebig genießen. Deshalb hatten sie sich am 23. Juli  Tickets für den Aquapark in Saccorgiana Beach organisiert und starteten in der Hüfburg.

Hilfe-Schreie in zwei Sprachen

Der Ertrinkende und sein Bruder dürften in einem uneinsehbaren Bereich des Aquaparks in ...
Der Ertrinkende und sein Bruder dürften in einem uneinsehbaren Bereich des Aquaparks in lebensbedrohliche Schwierigkeiten gekommen sein.(Bild: stock.adobe.com null)

Mitten im Herumtollen vernahmen sie plötzlich Hilfe-Schreie auf Kroatisch und Englisch. Tobias bemerkte im Aquapark „wie ein kleinerer Junge versuchte, seinen größeren Bruder zu retten“, der ihn aber auch immer wieder unter Wasser zog. „Offenbar war der Ältere am Ertrinken. Ich bin einmal ins Wasser gesprungen, um zu schauen, ob das ein Scherz sei.“ Tobias zog  den größeren Jungen nach oben und bemerkte seine bläulich-weiße Gesichtsfarbe.

Schwierige Bergung
 „Dann habe ich den Manuel gerufen, damit er mir helfe, ihn aus dem Wasser zu heben – das war ein stärkerer Bursche.“ Das Ufer zwischen der Hüpfburg  und dem Wasserpark ist steinig, die Bergung war deshalb schwierig. Manuel sprang geschwind hinterher und errinnert sich: „Nachdem mich der Tobi gerufen hatte, konnten wir den Geretteten zusammen mit den Eltern zum Ausstieg bringen.“ Dort gelang es, ihn mit Hilfe mehrerer Erwachsener aus dem Wasser zu ziehen.

Im Team zur Reanimation
Beherzt begannen Tobias und Manuel mit der Reanimation. Nach kurzer Zeit kam Unterstützung von einem der Parkleiter, „der hatte bereits die Rettung am Handy. Und dann sind noch zwei Erwachsene und Rettungsschwimmer gekommen, die uns dann abgelöst haben.“ Tobias und Manuel mussten sich dann erst einmal hinsetzen, um zu verstehen, was da gerade passiert war.

Nicht gleich als Helden gefühlt
 „Wir haben uns nicht direkt als Helden gefühlt. Aber unsere Betreuer im Camp, haben es uns gesagt.“ Sehr erleichtert waren wir, als wir erfuhren dass der Bursche wieder stabil sei. Die Rettung des 18jährigen Niederländischen Urlaubers im Aquapark Saccorgiana Beach ging an dem Tag in Kroatien durch die Medien. Und natürlich auch, wer dafür verantwortlich war. Und seitdem wissen Tobias und Manuel, dass sie echte Helden sind. Der Niederländer konnte übrigens nach einer Woche im Spital wieder entlassen werden.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 2°
Symbol Nebel
Güssing
-0° / 1°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-0° / 2°
Symbol Nebel
Neusiedl am See
2° / 3°
Symbol Nebel
Oberpullendorf
-1° / 1°
Symbol Nebel

krone.tv

Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Selenskyj bei Merz
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.243 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.943 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
109.233 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Burgenland
Schwerpunktaktion
Fluchtversuch nach Unfall mit 1,82 Promille
Geschenk an Heim
Neuer Mistkübel für die Phantomhaltestelle
Für Assistenzhund
Krone hilft & Volkshilfe bitten um Geld für Martin
1,5 Mio. Fahrgäste
Verkehrsbetriebe feiern Halbrunden mit Rekord
Gläubige bestürzt
Frevelhafte Diebe stehlen Christbäume vor Kirche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf