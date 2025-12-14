Zwei Freunde reagierten im Aquapark blitzschnell

Beim Aufenthalt im Sommer-Camp in Pula wurden Manuel Trachta und Tobias Buczolich zu jungen Helden. Sie retteten einem Urlauber das Leben.
Manuel Trachta und Tobias Buczolich aus Kroatisch Minihof/Mjenovo besuchten heuer im Juli ein Kroatisch-Sprachcamp in Pula. Die beiden Schüler wollten in der Woche ohne Eltern auch den Spaß nicht zu kurz kommen lassen und im herrlichen Wetter das Meer ausgiebig genießen. Deshalb hatten sie sich am 23. Juli Tickets für den Aquapark in Saccorgiana Beach organisiert und starteten in der Hüfburg.
Hilfe-Schreie in zwei Sprachen
Mitten im Herumtollen vernahmen sie plötzlich Hilfe-Schreie auf Kroatisch und Englisch. Tobias bemerkte im Aquapark „wie ein kleinerer Junge versuchte, seinen größeren Bruder zu retten“, der ihn aber auch immer wieder unter Wasser zog. „Offenbar war der Ältere am Ertrinken. Ich bin einmal ins Wasser gesprungen, um zu schauen, ob das ein Scherz sei.“ Tobias zog den größeren Jungen nach oben und bemerkte seine bläulich-weiße Gesichtsfarbe.
Schwierige Bergung
„Dann habe ich den Manuel gerufen, damit er mir helfe, ihn aus dem Wasser zu heben – das war ein stärkerer Bursche.“ Das Ufer zwischen der Hüpfburg und dem Wasserpark ist steinig, die Bergung war deshalb schwierig. Manuel sprang geschwind hinterher und errinnert sich: „Nachdem mich der Tobi gerufen hatte, konnten wir den Geretteten zusammen mit den Eltern zum Ausstieg bringen.“ Dort gelang es, ihn mit Hilfe mehrerer Erwachsener aus dem Wasser zu ziehen.
Im Team zur Reanimation
Beherzt begannen Tobias und Manuel mit der Reanimation. Nach kurzer Zeit kam Unterstützung von einem der Parkleiter, „der hatte bereits die Rettung am Handy. Und dann sind noch zwei Erwachsene und Rettungsschwimmer gekommen, die uns dann abgelöst haben.“ Tobias und Manuel mussten sich dann erst einmal hinsetzen, um zu verstehen, was da gerade passiert war.
Nicht gleich als Helden gefühlt
„Wir haben uns nicht direkt als Helden gefühlt. Aber unsere Betreuer im Camp, haben es uns gesagt.“ Sehr erleichtert waren wir, als wir erfuhren dass der Bursche wieder stabil sei. Die Rettung des 18jährigen Niederländischen Urlaubers im Aquapark Saccorgiana Beach ging an dem Tag in Kroatien durch die Medien. Und natürlich auch, wer dafür verantwortlich war. Und seitdem wissen Tobias und Manuel, dass sie echte Helden sind. Der Niederländer konnte übrigens nach einer Woche im Spital wieder entlassen werden.
