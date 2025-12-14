„Champion“: So adelt Nobelpreisträgerin Trump

Seit Monaten gehen die USA hart gegen Venezuela vor. Die venezolanische Nobelpreisträgerin Maria Corina Machado hat sich nun „sehr dankbar“ für diesen rigorosen Kurs von US-Präsident Trump geäußert.
Machado gab Trump Rückendeckung. „Ich unterstütze Präsident Trumps Strategie voll und ganz, und wir, das venezolanische Volk, sind ihm und seiner Regierung sehr dankbar“, sagte sie in der CBS-Sendung „Face the Nation“. Sie nannte Trump einen „Champion der Freiheit“ in der westlichen Hemisphäre.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen und Monaten den Druck auf Venezuela und die autoritäre Regierung von Präsident Nicolás Maduro massiv verschärft.
Trump rechtfertigt den Einsatz militärischer Gewalt als notwendiges Mittel im Kampf gegen organisierte Drogenkriminalität und Rauschgift schmuggelnde „Terroristen“, die eine Gefahr für die Bevölkerung der USA darstellten. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten verstößt Trumps Regierung damit gegen das Völkerrecht.
Machado: Maduro hat dem venezolanischen Volk den Krieg erklärt
Auf die Frage, ob sie weitere Blockaden oder Beschlagnahmen befürworte, sagte die Oppositionsführerin: „Wir wollen, dass alle rechtlichen Schritte durch die Strafverfolgungsbehörden unternommen werden“, nicht nur durch die USA. In dem Interview, das am Freitag in Oslo aufgezeichnet wurde, erklärte sie auch: „Maduro war derjenige, der dem venezolanischen Volk den Krieg erklärt hat.“
