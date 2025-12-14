„Champion“: So adelt Nobelpreisträgerin Trump

Machado: Maduro hat dem venezolanischen Volk den Krieg erklärt

Auf die Frage, ob sie weitere Blockaden oder Beschlagnahmen befürworte, sagte die Oppositionsführerin: „Wir wollen, dass alle rechtlichen Schritte durch die Strafverfolgungsbehörden unternommen werden“, nicht nur durch die USA. In dem Interview, das am Freitag in Oslo aufgezeichnet wurde, erklärte sie auch: „Maduro war derjenige, der dem venezolanischen Volk den Krieg erklärt hat.“