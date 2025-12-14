„Bin mental und läuferisch ein ganz neuer Mensch“

LIVE: Entkommt der FC Bayern noch der Blamage?
Wie macht sie das bloß? Lange hatte sich Julia Mayer zu Beginn des Jahres mit mentalen Problemen herumgeplagt. Davon ist nichts mehr zu sehen. In Valencia lief sie in 2:26:08 Stunden zum bereits dritten Mal österreichischen Marathonrekord. Der „Krone“ erzählte sie, wie sie den Weg aus der Krise fand.
Die Reise, die sie in diesem Jahr im Kopf zu absolvieren hatte, war härter als jeder Marathon. „Es herrschte bei mir völlige Ziel- und Ratlosigkeit“, gesteht Mayer, wenn sie auf die Zeit zwischen September 2024 und März 2025 zurückblickt. Vielleicht, weil sie bis dahin alles fast zu schnell und leicht erreicht hatte. Mayers Aufstieg in der Laufszene war wie im Flug vor sich gegangen – mit der Olympiateilnahme in Paris als Höhepunkt.
