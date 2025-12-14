„Bin mental und läuferisch ein ganz neuer Mensch“

Die Reise, die sie in diesem Jahr im Kopf zu absolvieren hatte, war härter als jeder Marathon. „Es herrschte bei mir völlige Ziel- und Ratlosigkeit“, gesteht Mayer, wenn sie auf die Zeit zwischen September 2024 und März 2025 zurückblickt. Vielleicht, weil sie bis dahin alles fast zu schnell und leicht erreicht hatte. Mayers Aufstieg in der Laufszene war wie im Flug vor sich gegangen – mit der Olympiateilnahme in Paris als Höhepunkt.