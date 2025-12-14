Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks

Zwei Tage nach seinem Transfer hat Marco Rossi einen erfolgreichen Einstand bei den Vancouver Canucks gefeiert!
Die Kanadier gewannen am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit dem 24-jährigen Vorarlberger bei den New Jersey Devils 2:1 (2:0,0:1,0:0). Rossi traf bei seinem Comeback nach einmonatiger Verletzungspause einmal nur die Stange (26.) und war mitverantwortlich für das effiziente und entscheidende Powerplay des Liga-Schlusslichts.
Rossi führte als Center die erste Linie mit den Flügeln Jake DeBrusk und Brock Boeser an und kam in der ersten Powerplay-Formation zum Einsatz. Die sorgte für einen Traumstart der Canucks, DeBrusk traf nach 61 Sekunden. Auch die zweite Überzahl verwertete die Mannschaft von Trainer Adam Foote.
Verteidiger Zeev Buium, der im Zuge des Transfers von Quinn Hughes mit Rossi und Liam Öhgren von Minnesota gekommen war, traf mit seinem Schuss Devils-Verteidiger Brenden Dillon, von dem der Puck ins Tor sprang (7.). Rossi hatte nach den Strafen beide Bullys gewonnen und damit dafür gesorgt, dass die Canucks in Überzahl gleich Druck ausüben konnten.
Stangenschuss von Rossi
Kurz nach dem Anschlusstreffer von Luke Hughes (25.) fehlten Rossi bei einem Stangenschuss nur Zentimeter für seinen fünften Saisontreffer (26.). Die Devils machten danach viel Druck, konnten Torhüter Thatcher Demko aber nicht mehr bezwingen. Für Rossi, der bei den Canucks die Rückennummer 93 trägt, war es nicht nur das Debüt für Vancouver, sondern auch ein Comeback. Der Stürmer hatte wegen einer am 11. November erlittenen Unterkörperverletzung seither pausieren müssen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.