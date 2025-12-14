Siegreiches Debüt von Rossi für Vancouver Canucks

Stangenschuss von Rossi

Kurz nach dem Anschlusstreffer von Luke Hughes (25.) fehlten Rossi bei einem Stangenschuss nur Zentimeter für seinen fünften Saisontreffer (26.). Die Devils machten danach viel Druck, konnten Torhüter Thatcher Demko aber nicht mehr bezwingen. Für Rossi, der bei den Canucks die Rückennummer 93 trägt, war es nicht nur das Debüt für Vancouver, sondern auch ein Comeback. Der Stürmer hatte wegen einer am 11. November erlittenen Unterkörperverletzung seither pausieren müssen.