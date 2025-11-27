Beschwerden im Wechsel? Sie haben es in der Hand

Zugegeben, was jetzt kommt, hat ein bisschen was vom veralteten Frauenverständnis des „hysterischen Weibes“ und mutet auf den ersten Blick etwas seltsam an. Doch ja, aktuelle Forschungen bestätigen: Wer im Wechsel an Beschwerden leidet, hat die Linderung einiger Symptome tatsächlich oft selbst in der Hand.