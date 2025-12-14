Comeback von Pelz: Tote Tiere trenden auf Tiktok

Als die großen Modehäuser zu Beginn der 2000er-Jahre dem echten Pelz abschworen, schien eine Ära endgültig beendet. Pelz galt als Symbol rücksichtsloser Luxusgier, und die Kombination aus Aktivismus, wachsender Medienkritik und dem Aufstieg veganer Lebensstile machten ihn zu einem Mode-Tabu.