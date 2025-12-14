Rekordstart mit 10.000 Fahrgästen und 250 km/h

Wo noch vor wenigen Jahren Mais und Weizen wuchsen, höchstens hin und wieder ein Traktor oder Mähdrescher über den Ackerboden in der nicht gerade weltweit bekannten Marktgemeinde Groß St. Florian rollte, da blieb Sonntag um 5.40 früh erstmals planmäßig ein Fernverkehrszug stehen – ein ÖBB-Railjet aus Villach kommend, mit dem Flughafen Wien als Ziel. Damit war der nigelnagelneue Bahnhof Weststeiermark, der größte auf der 130 Kilometer langen Koralmbahn-Neubaustrecke, in Betrieb gegangen.