Rekordstart mit 10.000 Fahrgästen und 250 km/h

LIVE: Ausgleich! Bayern trifft vom Elfmeterpunkt
Deutsche-Liga-Ticker
Mehr als 10.000 Fahrgäste waren bereits am ersten Tag auf der neuen Schnellverbindung zwischen Graz und Klagenfurt unterwegs. Mit Tempo 250 ging es durch den 33 Kilometer langen Koralmtunnel! Der Ansturm wird auch in den nächsten Tagen kaum abreißen.
Wo noch vor wenigen Jahren Mais und Weizen wuchsen, höchstens hin und wieder ein Traktor oder Mähdrescher über den Ackerboden in der nicht gerade weltweit bekannten Marktgemeinde Groß St. Florian rollte, da blieb Sonntag um 5.40 früh erstmals planmäßig ein Fernverkehrszug stehen – ein ÖBB-Railjet aus Villach kommend, mit dem Flughafen Wien als Ziel. Damit war der nigelnagelneue Bahnhof Weststeiermark, der größte auf der 130 Kilometer langen Koralmbahn-Neubaustrecke, in Betrieb gegangen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.