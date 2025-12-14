Martin Grubinger und seine Superband rockten Wien

Im Laufe des Konzerts wurden dann die Lehrer von Klavier, Drums und Gitarren mit Solo-Darbietungen vor den Vorhang geholt. Dabei hätte man sich gewünscht, dass auch der eine oder andere Schüler wie der 9-jährige Schlagwerk-Aspirant Paul stärker ins Rampenlicht gerückt werden. In jedem Fall gebührt diesem Projekt ein großer Applaus, und es zeigte einmal mehr, welch verbindenden Charakter gemeinsames Musizieren hat.