Austria-Captain: „Bin nur auf den Elfer gegangen!“

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Die Enttäuschung unmittelbar nach dem Spiel war groß, da wir unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause gehen wollten. In der ersten Hälfte waren wir sehr fehleranfällig, deshalb sind wir mit einem 1:2 in die Pause gegangen. Die Reaktion in der zweiten Hälfte war gut, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft alles probiert. Wir waren aktiver gegen den Ball, mutiger beim nach vor verteidigen und bei den Chancen hat uns etwas das Glück gefehlt. Das ganze Jahr war aber durchaus ordentlich, trotzdem ist uns jetzt zum Schluss ein bisschen die Luft ausgegangen.“

Über seine Zukunft (via Sky): „Ich habe einen ganz klaren Plan, dazu müssen aber die Rahmenbedingungen passen. Ich habe einen super Austausch mit dem Präsidenten, da werden wir jetzt in eine Analyse gehen. Wichtig ist, dass der Verein die richtigen Entscheidungen trifft. Es geht nur um den Verein. Sturm ist größer als jeder Spieler, größer als jeder Trainer.“