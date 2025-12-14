Vorteilswelt
Nach Austria – Sturm

Austria-Captain: „Bin nur auf den Elfer gegangen!“

Bundesliga
14.12.2025 21:31
Manfred Fischer
Manfred Fischer(Bild: GEPA)

Was man nach dem Duell von FK Austria Wien und SK Sturm in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

Stephan Helm (Austria-Trainer): „Ich muss schon sagen, dass ich stolz bin auf die Mannschaftsleistung. Wenn man gegen Sturm nach so kurzer Zeit 0:1 hinten ist, ist es aus meiner Sicht ein unglaublicher Kraftakt. Das zeigt, dass die Mannschaft einen unglaublichen Spirit hat, nur so kannst du solche Spiele noch gewinnen. In der ersten Halbzeit haben wir nach dem Gegentor richtig gut unseren Fußball auf den Platz gebracht. Es war klar, dass wir die Räume enger machen und tiefer agieren werden, das funktioniert nur über Geschlossenheit und wenn man die Aktionen konsequent durchzieht. Das hat die Mannschaft gemacht. Wir können mit einem richtig schönen Ergebnis und Erlebnis in die Winterpause gehen.“

Manfred Fischer (FK Austria Wien, via Sky): „Ich gehe bewusst auf einen Elfmeter. Es war keine Schwalbe. Der Stankovic berührt mich. Ich bin nur auf den Elfmeter gegangen.“

Johannes Eggestein bejubelt seinen Treffer zum 2:1 gegen Meister Sturm Graz – es sollte das ...
Veilchen nun in Top-6
3:1 nach 0:1! Austria dreht Hit gegen Sturm Graz
14.12.2025

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Die Enttäuschung unmittelbar nach dem Spiel war groß, da wir unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause gehen wollten. In der ersten Hälfte waren wir sehr fehleranfällig, deshalb sind wir mit einem 1:2 in die Pause gegangen. Die Reaktion in der zweiten Hälfte war gut, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft alles probiert. Wir waren aktiver gegen den Ball, mutiger beim nach vor verteidigen und bei den Chancen hat uns etwas das Glück gefehlt. Das ganze Jahr war aber durchaus ordentlich, trotzdem ist uns jetzt zum Schluss ein bisschen die Luft ausgegangen.“
Über seine Zukunft (via Sky): „Ich habe einen ganz klaren Plan, dazu müssen aber die Rahmenbedingungen passen. Ich habe einen super Austausch mit dem Präsidenten, da werden wir jetzt in eine Analyse gehen. Wichtig ist, dass der Verein die richtigen Entscheidungen trifft. Es geht nur um den Verein. Sturm ist größer als jeder Spieler, größer als jeder Trainer.“

