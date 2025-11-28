Eizellen einfrieren: „Es war eine Herausforderung“

Ab 1. April 2027 wird das sogenannte Social Freezing in Österreich auch ohne medizinische Indikation möglich sein. Bisher durften Frauen nur z.B. vor einer Chemotherapie oder bei schwerer Endometriose ihre Fruchtbarkeit „konservieren“. Bald haben sie generell die Freiheit, jederzeit über ihre Eizellen zu entscheiden. Doch was bedeutet es?