Ab 2027 in Österreich

Eizellen einfrieren: „Es war eine Herausforderung“

Gesund
28.11.2025 16:00
Kryokonservierung, um die biologische Uhr zu überlisten, wird ab 1. April 2027 auch ohne ...
Kryokonservierung, um die biologische Uhr zu überlisten, wird ab 1. April 2027 auch ohne medizinische Indikation möglich sein.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)

Kryokonservierung macht es möglich, Eizellen einzufrieren und später darauf zurückzugreifen. Emma W. (44) musste dafür noch extra ins Ausland. Im Alter von 35 Jahren ließ sie sich ihre Eizellen in Brünn in Tschechien einfrieren und jetzt einsetzen. Ab April 2027 ist dies auch in Österreich erlaubt.

Ab 1. April 2027 wird das sogenannte Social Freezing in Österreich auch ohne medizinische Indikation möglich sein. Bisher durften Frauen nur z.B. vor einer Chemotherapie oder bei schwerer Endometriose ihre Fruchtbarkeit „konservieren“. Bald haben sie generell die Freiheit, jederzeit über ihre Eizellen zu entscheiden. Doch was bedeutet es?

