Deutschland besiegt

Norwegen gewinnt GOLD bei der Handball-WM!

Sport-Mix
14.12.2025 19:59
Norwegens Gold-Mädels
Norwegens Gold-Mädels(Bild: EPA/Iris van den Broek)

Norwegens Handballerinnen bleiben das Maß aller Dinge!

Am Sonntag behielten die Europameisterinnen und Olympia-Siegerinnen von 2024 im WM-Finale in Rotterdam gegen Deutschland mit 23:20 (11:11) die Oberhand und setzten sich zum insgesamt fünften Mal die WM-Krone auf.

Bronze holte sich Frankreich
Die DHB-Auswahl scheiterte im Kampf um das erste WM-Gold seit 1993 knapp. Bronze holte sich Frankreich mit einem 33:31 nach Verlängerung über Co-Gastgeber Niederlande.

Für Österreichs junge wie ersatzgeschwächte Auswahl hatte das Turnier mit der Hauptrunde und Rang 16 geendet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
