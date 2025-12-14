Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf EU-Ebene

Bürgermeister Ludwig will Spar-Veto bei Sozialem

Innenpolitik
14.12.2025 19:59
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig will eine eigene EU-Ausweichklausel für Soziales ...
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig will eine eigene EU-Ausweichklausel für Soziales durchsetzen – und hat alle Länder hinter sich.(Bild: Krone KREATIV/DANLIN Media GmbH – stock.adobe.com, Imre Antal)

Was für die Leonardo-Kampfjets gilt, soll in Zukunft auch für die Gesundheitsversorgung und die Kinderbetreuung gelten. Das meint zumindest der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und fordert, Ausgaben für Soziales bei der EU abschreiben zu können. 

0 Kommentare

Wenn sich politisch ausnahmsweise einmal alle neun Länder einig sind – dann gilt es in Wien erfahrungsgemäß die Ohren zu spitzen. So geschehen ist das bereits bei einem Treffen der Finanzlandesreferenten Ende Oktober. In einem kleinen Passus eines an den SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer verfassten Schreibens, plädierten die Ländervertreter einstimmig dafür, beim zweifellos notwendigen Sparkurs auch Ausnahmen zu machen. Der Bundesminister für Finanzen werde aufgefordert, sich für Spar-Ausnahmen von Infrastrukturausgaben bei Sozialem, dem Netzausbau, aber vor allem auch der Gesundheitsinfrastrukturkosten einzusetzen, heißt es in dem Beschluss, der der „Krone“ vorliegt.

„Soziale Sicherheit ist so wichtig, wie militärische“
Eine Ausweichklausel fordert nun just jener SPÖ-Politiker, der in der Hauptstadt nicht nur die Ohren gespitzt – sondern passenderweise auch das Sagen hat. „Soziale Sicherheit ist neben der militärischen Sicherheit von größter Bedeutung. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall für Ausgaben für Bildung, Kinderbetreuung, Krankenanstalten eine Ausnahme aus dem EU-Regelwerk. Denn das sind die Themen, die für die Menschen in unserem Land wesentlich sind“, fordert Bürgermeister Michael Ludwig von der Bundesregierung.

Erst recht mit Blick auf die jüngste, vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD) für die „Krone“ durchgeführte Umfrage (siehe Grafik unten), die einmal mehr eindeutig ergab, dass die Gesundheit den Österreichern auch weiterhin das höchste Gut – und wichtigste Thema ist.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.comrone)

Ausnahme für Kampfjets und auch Kinderbetreuung
Bekanntlich kommt zumindest eine solche Nationale Ausweichklausel auch zur Anwendung. Denn die EU-Kommission führte diese Klausel überhaupt erst ein, um ihre Mitgliedsstaaten zu mehr Ausgaben im Bereich der Verteidigung zu animieren. Wenn ein Land also mehr für Rüstung ausgegeben hat, darf es diesen Betrag von seinem Budgetdefizit, das es der EU zu melden hat, abziehen. „Dafür habe ich mich seit Monaten eingesetzt. Bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse“, war ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zufrieden. Was für die Kampfjets gilt, soll bald also auch für die Kinderbetreuung und die Gesundheitsinfrastruktur gelten Nikolaus Frings

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Michael Ludwig
Wien
BürgermeisterFinanzministerSparkurs
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Selenskyj bei Merz
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
164.243 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.943 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
109.233 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Innenpolitik
Auf EU-Ebene
Bürgermeister Ludwig will Spar-Veto bei Sozialem
Lob für harten US-Kurs
„Champion“: So adelt Nobelpreisträgerin Trump
Selenskyj bei Merz
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Teilnahme Israels
IKG-Präsident Deutsch geht gerne zum Song Contest
16 Tote in Sydney
„Erhöhte Bedrohung“: So reagiert Wien auf Anschlag
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf