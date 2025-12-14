Terror in Sydney: Auch 12-Jährige unter den Toten

Mutiger Passant ringt Attentäter nieder

Insbesondere das Video eines couragierten Mannes während des Anschlags sorgt in den Sozialen Netzwerken für Aufsehen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Passant einem der zwei mutmaßlichen Angreifer zunächst von hinten auf den Rücken springt. Nach einem kurzen Gerangel nimmt er ihm das Gewehr ab. Der Mann, der zuvor mit dem Gewehr geschossen hatte, taumelt daraufhin zurück, kann jedoch entkommen. In australischen Medien wird der Passant als „Held“ gefeiert.