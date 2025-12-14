„Hölle auf Erden“
Terror in Sydney: Auch 12-Jährige unter den Toten
Bei dem Terrorangriff von zwei Attentätern am Bondi Beach in Sydney ist nach Angaben des australischen Gesundheitsministeriums die Zahl der Todesopfer auf 16 gestiegen! Unter den Verstorbenen ist auch mindestens ein Kind. Am Strand hatte an ein jüdisches Fest stattgefunden.
Bisher gab es Meldungen über 12 Todesopfer. Die Zahl 16 gab der Gesundheitsminister von New South Wales, Ryan Park, bekannt.
Alexander Ryvchin, Co-Chef des Executive Council of Australian Jewry, bestätigte gegenüber CNN den Tod eines 12-jährigen Mädchens, das im Spital ihren Verletzung erlag. „Ich kenne alle, die dort waren. Das ist eine Veranstaltung, die ich jedes Jahr mit meiner Familie besuche“, sagte Ryvchin dem US-Sender.
„Kaltblütig abgeschlachtet“
Er entging dem Massaker, da er aufgrund von Terminkonflikten in letzter Minute absagen musste. Und er fügte hinzu: „Die Tatsache, dass es zu einem Blutbad gekommen ist, die Tatsache, dass Menschen geplant, Waffen beschafft und wissentlich dorthin gekommen sind, obwohl sie wussten, dass dort Kinder, ältere Menschen, Familien und wehrlose Menschen friedlich versammelt waren – und dass sie diese kaltblütig abgeschlachtet haben. Das ist etwas, das unser Land verändern wird.“
Holocaust-Überlebender vor den Augen seiner Frau erschossen
Wie „The Australian“ berichtete, befindet sich unter den Toten auch ein Holocaust-Überlebender. Er wurde vor den Augen seiner Frau erschossen. „Er kam zum Chanukka-Fest an den Bondi Beach, und für uns war das viele, viele Jahre lang immer ein sehr, sehr schönes Fest“, zitierte die Zeitung die Frau. Laut „Daily Mail“ hat das Paar zwei Kinder und elf Enkelkinder.
Das ist etwas, das unser Land verändern wird.
Alexander Ryvchin, Co-Chef des Executive Council of Australian Jewry
Wie die britische BBC berichtet, befinet sich auch ein 41-jähriger britischer Rabbiner sowie ein Israeli unter den Todesopfern. Bei dem Angriff wurden auch mindestens ein Israeli getötet und ein weiterer verletzt. Das teilte das israelische Außenministerium mit.
Netanyahu kritisiert Australiens Premier
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnete das Attentat als „kaltblütigen Mord“ und warnte davor, dass sich Antisemitismus verbreite, wenn „Anführer still bleiben“ würden. Gemeint ist Australiens Premier Anthony Albanese. Netanyahu ergänzte, er habe seinen Amtskollegen vor einer Zunahme von Antisemitismus gewarnt. Netanyahu warf der australischen Regierung weiter vor, mit ihrer Politik Antisemitismus in Australien gefördert und ermutigt zu haben.
Wie ABC News und „Daily Mail“ übereinstimmend berichten, soll es sich bei einem der Attentäter um Naveed A. (24) handeln. Sein Haus soll aktuell im Stadtteil Bonnyrigg durchsucht werden. ABC News stützt sich bei der Berichterstattung auf Informationen eines hochrangigen Polizeibeamten.
Ein Attentäter tot, zweiter Schütze in kritischem Zustand
Video- und Fotoaufnahmen zeigen, wie A. von einer Brücke aus das Feuer auf die Gäste eines Chanukka-Fests eröffnet. A. wurde am Tatort angeschossen, festgenommen und sitzt aktuell in Haft. Der zweite Schütze befindet sich schwer verletzt in Polizeigewahrsam, sein Zustand ist kritisch.
Auf X kursierten weitere Videos, in denen zu sehen ist, wie Menschen am Strand und in einem nahe gelegenen Park auseinanderliefen, während Schüsse und Polizeisirenen zu hören waren.
Augenzeugenberichte zeichnen ein Bild von wenigen Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten. Ein Zeuge sagte dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC, die Attacke hätte etwa zehn Minuten gedauert – und nannte diese Zeit eine „absolute Hölle auf Erden“. Er habe Menschen in Blutlachen liegen sehen.
Mutiger Passant ringt Attentäter nieder
Insbesondere das Video eines couragierten Mannes während des Anschlags sorgt in den Sozialen Netzwerken für Aufsehen. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Passant einem der zwei mutmaßlichen Angreifer zunächst von hinten auf den Rücken springt. Nach einem kurzen Gerangel nimmt er ihm das Gewehr ab. Der Mann, der zuvor mit dem Gewehr geschossen hatte, taumelt daraufhin zurück, kann jedoch entkommen. In australischen Medien wird der Passant als „Held“ gefeiert.
Terrorgefahr nach Angriff ist „wahrscheinlich“
Mike Burgess, Chef vom Australian Security Intelligence Organisation (Asio) sagte, die nationale Terrorismusgefahr in Australien liege bei „wahrscheinlich“, was einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit eines Anschlags entspreche. Der Angriff ereignete sich fast auf den Tag genau elf Jahre nach der Geiselnahme in einem Lindt-Café in Sydney. Damals hatte ein einzelner Bewaffneter 18 Menschen als Geiseln genommen. Zwei der Geiseln starben, der Täter wurde getötet.
Erhöhte Bedrohung aber keine konkrete Gefahr in Österreich
Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt reagierten unterdessen geschockt auf den Terroranschlag. Das Innenministerium in Wien teilte mit, dass seit dem 7. Oktober 2023 – dem Terrorangriff der Hamas auf Israel –auch für Österreich eine erhöhte Bedrohungslage gilt, aber es bestehe keine konkrete Gefährdung. Aktuell gilt Terrorwarnstufe 4 (von 5 möglichen Stufen).
