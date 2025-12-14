Inter neuer Leader, weil Napoli und Milan patzen!

Die Ruhe vorm großen Sturm beim Meister
Tage der Wahrheit
Inter Mailand hat am Sonntag Platz 1 in der italienischen Serie A übernommen!
Die „Nerazzurri“ feierten gegen Genoa einen 2:1-Auswärtssieg und profitierten von Napolis 0:1 bei Udinese und AC Milans Heim-2:2 gegen Sassuolo. Inter liegt nun mit 33 Punkten vor Milan (32) und Napoli (31.).
Yann Bisseck (6.) und Lautaro Martinez (38.) trafen für den neuen Spitzenreiter, Genoas Tor durch Vitinha (68.) war für die Hausherren zu wenig.
Napoli verlor durch ein Tor von Jurgen Ekkelenkamp (73.). Für Milan war ein Doppelpack von Davide Bartesaghi (34., 47.) zu wenig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.