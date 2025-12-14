Vorteilswelt
Serie A

Inter neuer Leader, weil Napoli und Milan patzen!

Fußball International
14.12.2025 20:09
Nicolo Barella und Lautaro Martínez bejubeln ihren 2:1-Auswärtssieg mit Inter …
Nicolo Barella und Lautaro Martínez bejubeln ihren 2:1-Auswärtssieg mit Inter …(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

Inter Mailand hat am Sonntag Platz 1 in der italienischen Serie A übernommen!

0 Kommentare

Die „Nerazzurri“ feierten gegen Genoa einen 2:1-Auswärtssieg und profitierten von Napolis 0:1 bei Udinese und AC Milans Heim-2:2 gegen Sassuolo. Inter liegt nun mit 33 Punkten vor Milan (32) und Napoli (31.).

Yann Bisseck (6.) und Lautaro Martinez (38.) trafen für den neuen Spitzenreiter, Genoas Tor durch Vitinha (68.) war für die Hausherren zu wenig.

Napoli verlor durch ein Tor von Jurgen Ekkelenkamp (73.). Für Milan war ein Doppelpack von Davide Bartesaghi (34., 47.) zu wenig.

