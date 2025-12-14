Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Adventkalender

Tür 14: Acer Predator Helios Neo Gaming-Notebook

Advent
14.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Nur noch wenige Tage bis Weihnachten! Mit dem Acer Predator Helios Neo 16S AI OLED Gaming-Notebook verbirgt sich ein ganz besonderer Schatz hinter dem heutigen Türchen des „Krone“-Adventkalenders – ein Hochleistungs-Notebook, das Gamerherzen höherschlagen lässt. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 2 x 1 Acer Predator Helios Neo 16S AI OLED Gaming-Notebook

Schnell, leistungsstark und stylish 
Das Predator Helios Neo 16S AI von Acer ist das perfekte Gaming Notebook für unterwegs. Trotz ultradünnem Chassis gibt es keine Kompromisse in Sachen Leistung, dank Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor und NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Grafikkarte. Zusätzlich bietet das brilliante OLED-Display 240 Hz Bildwiederholrate, knackige Schärfe und strahlende Farben.

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Kostenloser Newsletter-Service
Unsere E-Mail-Abonnenten haben die Nase vorn: In unserem Gewinnspiel-Newsletter bekommen Sie täglich präsentiert, welcher Preis sich hinter dem aktuellen Adventkalendertürchen verbirgt. Und das kostenlos in Ihrem persönlichen Mailpostfach! Melden Sie sich hier an:

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Newsletter
KMM
Krone Kreativ

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
161.308 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
111.949 mal gelesen
Ski Alpin
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
92.869 mal gelesen
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
Mehr Advent
„Krone“-Adventkalender
Tür 14: Acer Predator Helios Neo Gaming-Notebook
Ehrung in Vilnius
Wels ist nun ganz offiziell Weihnachtshauptstadt
Krone Plus Logo
Ansturm auf die City
Wer entscheidet, dass ein Adventmarkt dichtmacht
Mit dem Auto
Wie man den Christbaum sicher heimbringt
Forum
Übertourismus: Wie viel Adventfieber ist zu viel?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf