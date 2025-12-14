Vorteilswelt
Auch Kind unter Toten

Terror von Sydney: Attentäter sind Vater und Sohn!

Ausland
14.12.2025 22:08
Bei einem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney sind am ...
Bei einem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in der australischen Metropole Sydney sind am Sonntag viele Menschen getötet und verletzt worden. Immer mehr Details werden bekannt.(Bild: AFP/DAVID GRAY)

Rund um die Attentäter vom Bondi Beach in Sydney gibt es nun neue Details! Laut Polizei handelt es sich bei den beiden um Vater und Sohn.

Beim 50-jährigen Vater handelt es sich um jene Person, die beim Schusswechsel mit der Polizei ums Leben kam. Sein 24-jähriger Sohn wurde schwer verletzt, liegt im Krankenhaus. Sein Zustand sei laut Polizei „kritisch, aber stabil“.

