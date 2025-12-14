Alaves gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

Real Madrid hat den zum Schicksalsspiel für Xabi Alonso hochstilisierten Champions-League-Schlager gegen Manchester City zwar 1:2 verloren, seinem angezählten Trainer mit einer ansprechenden Leistung aber wohl Zeit erkauft. Der Druck bleibt allerdings nach nur zwei Siegen aus den jüngsten acht Pflichtspielen aber enorm. Gegen Alaves muss heute ein voller Erfolg her!