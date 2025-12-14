„Simpsons“: Diese Schauspielerin spricht Maggie

Eigentlich hat Baby Maggie aus der Kultserie „Die Simpsons“ meist einen Schnuller im Mund. In mindestens einer Folge ist sie aber etwas älter und warnt davor, Bruder Bart Auto fahren zu lassen. US-Schauspielerin Lindsay Lohan (39) postete auf Instagram einen entsprechenden kurzen Ausschnitt.
Und das hat einen guten Grund, denn Lohan verleiht Maggie zumindest zeitweise ihre Stimme. „Was ein wahr gewordener Traum, Teil dieser ikonischen Familie zu sein“, schrieb die Schauspielerin dazu. Die Folge wurde am Sonntagabend, 14. Dezember, auf Fox ausgestrahlt.
In dem Clip, den die US-Amerikanerin postete, hat Maggie keinen Schnuller mehr, und Bart ist zu einem Jugendlichen geworden. Am Ende gibt er den Autoschlüssel wieder ab, nachdem seine kleine Schwester davor gewarnt hat, ihn fahren zu lassen.
Hier sehen Sie den Clip, den Lohan gepostet hat:
Die Serie rund um die Cartoon-Familie Simpsons, die aus Homer und Marge sowie ihren Kindern Bart, Lisa und Maggie besteht, wird bereits seit 1989 produziert.
Lohan wurde schon als Jugendliche mit Filmen wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ berühmt und war zuletzt unter anderem in „Freaker Friday“ zu sehen. Sie spielte vor allem in Komödien wie „Girls Glub – Vorsicht bissig!“ und „Liebe braucht keine Ferien“ mit.
