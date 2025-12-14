Vorteilswelt
Ohne Öffentlichkeit

Unterhändler beraten wieder über Ukraine-Krieg

Außenpolitik
14.12.2025 12:03
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater ...
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Jared Kushner(Bild: AP/Terry Renna)

Am Sonntagvormittag ist eine US-Delegation in Berlin angekommen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten. An den Gesprächen nehmen unter anderem auch deutsche Unterhändlerinnen und Unterhändler teil. Welche konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen, ist bisher nicht bekannt.

0 Kommentare

Zunächst trafen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, in einem Hotel im Zentrum Berlins ein. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte seine Teilnahme an den Gesprächen. Verhandelt wird am Sonntag auf der Ebene von Beraterinnen und Beratern, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Am Montag wird Selenskyj vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die russischen Truppen würden der Ukraine „so viel Schaden wie möglich zufügen“ wollen, sagte der ukrainische Präsident vor den Gesprächen. „Insgesamt haben die Russen in dieser Woche mehr als 1.500 Angriffsdrohnen, fast 900 gelenkte Flugbomben und 46 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. In nur einer Woche.“

Russen eroberten Ortschaft im Osten
Anfang Dezember hatte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen. Dabei sagte Putin, zu Verhandlungen bereit zu sein. Sein Land habe auf dem Schlachtfeld aber die strategische Initiative und könne die Kriegsziele auch mit militärischer Gewalt durchsetzen, falls eine diplomatische Einigung scheitern sollte.

Die russischen Truppen nahmen laut dem Kreml eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine ein. In der Nacht auf Sonntag gab es laut ukrainischen Angaben zudem Angriffe in mehreren Regionen. Einige Menschen wurden verletzt, die Wärme- und Wasserversorgung fiel vorübergehend aus. Hunderttausende Familien waren ohne Strom.

Ähnliche Themen
