Unterhändler beraten wieder über Ukraine-Krieg

Am Sonntagvormittag ist eine US-Delegation in Berlin angekommen, um über den Ukraine-Krieg zu beraten. An den Gesprächen nehmen unter anderem auch deutsche Unterhändlerinnen und Unterhändler teil. Welche konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen, ist bisher nicht bekannt.
Zunächst trafen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, in einem Hotel im Zentrum Berlins ein. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte seine Teilnahme an den Gesprächen. Verhandelt wird am Sonntag auf der Ebene von Beraterinnen und Beratern, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Am Montag wird Selenskyj vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die russischen Truppen würden der Ukraine „so viel Schaden wie möglich zufügen“ wollen, sagte der ukrainische Präsident vor den Gesprächen. „Insgesamt haben die Russen in dieser Woche mehr als 1.500 Angriffsdrohnen, fast 900 gelenkte Flugbomben und 46 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. In nur einer Woche.“
Russen eroberten Ortschaft im Osten
Anfang Dezember hatte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen. Dabei sagte Putin, zu Verhandlungen bereit zu sein. Sein Land habe auf dem Schlachtfeld aber die strategische Initiative und könne die Kriegsziele auch mit militärischer Gewalt durchsetzen, falls eine diplomatische Einigung scheitern sollte.
Die russischen Truppen nahmen laut dem Kreml eine weitere Ortschaft im Osten der Ukraine ein. In der Nacht auf Sonntag gab es laut ukrainischen Angaben zudem Angriffe in mehreren Regionen. Einige Menschen wurden verletzt, die Wärme- und Wasserversorgung fiel vorübergehend aus. Hunderttausende Familien waren ohne Strom.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.