Unterhändler beraten wieder über Ukraine-Krieg

Am Montag wird Selenskyj vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die russischen Truppen würden der Ukraine „so viel Schaden wie möglich zufügen“ wollen, sagte der ukrainische Präsident vor den Gesprächen. „Insgesamt haben die Russen in dieser Woche mehr als 1.500 Angriffsdrohnen, fast 900 gelenkte Flugbomben und 46 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. In nur einer Woche.“