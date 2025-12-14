„Ziel muss sein, dass wir schneller vorankommen“

Positive Bilder wie die Show von Superstar Lindsey Vonn in St. Moritz wünschen sich alle Ski-Fans. Sorgen machen aber weiterhin schwere Stürze. Zuletzt zog sich Michelle Gisin im Training Verletzungen zu. Im September verstarb der Italiener Matteo Franzoso. Deshalb war die Sicherheit im Skisport auch großes Thema in einer Gesprächsrunde mit FIS-Boss Urs Lehmann.