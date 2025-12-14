Vorteilswelt
FIS-Boss Urs Lehmann

„Ziel muss sein, dass wir schneller vorankommen“

Ski Alpin
14.12.2025 18:30
Michelle Gisin stürzte im Training von St. Moritz schwer.
Michelle Gisin stürzte im Training von St. Moritz schwer.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Positive Bilder wie die Show von Superstar Lindsey Vonn in St. Moritz wünschen sich alle Ski-Fans. Sorgen machen aber weiterhin schwere Stürze. Zuletzt zog sich Michelle Gisin im Training Verletzungen zu. Im September verstarb der Italiener Matteo Franzoso. Deshalb war die Sicherheit im Skisport auch großes Thema in einer Gesprächsrunde mit FIS-Boss Urs Lehmann. 

Der Schweizer kennt die Gefahr des Skisports aus eigener Hand. Immerhin fuhr er selbst rund zehn Jahre die schnellen Disziplinen im Weltcup, wurde 1993 Weltmeister in der Abfahrt. Lehmann sprach mit der „Krone“ über...

