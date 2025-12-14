Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte

Es mutet ziemlich grotesk an, wenn ausgerechnet ein Bezirksrat einer Partei, die in einem Wahlkampf „Deutsch statt ’nix versteh’n’“ plakatiert hat, ein Posting in den sozialen Medien absetzt, welches vor Rechtschreibfehlern nur so strotzt. So gesehen bei FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering.