Haben Sie schon einmal Erotikbilder verschenkt?

Vom gerahmten Kunstwerk unterm Weihnachtsbaum über das liebe Fotogeschenk zum Geburtstag bis hin zum digitalen heißen Vorspiel: Anlässe zum Verschenken sinnlicher Bilder jeglicher Art gäbe es viele. Wir fragen uns: Haben Sie Erfahrung damit? Oder sind solche Fotos ein absolutes No-Go für Sie?
Wir alle wissen es: Der Weg vom künstlerischen Bild als Produkt eines professionellen Erotikshootings bis hin zum moralisch fragwürdigen, unüberlegten und riskanten Sextings ist heutzutage leider kein weiter. Aber bleiben wir doch bei den guten Seiten eines sinnlichen Bildes: Immerhin zeigt ein solches im besten Fall, dass man zu sich selbst stehen kann bzw. den Mut dazu aufbringt – und der Empfänger das zu schätzen weiß.
Was meinen Sie dazu: Haben Sie schon einmal erotische Bilder bekommen? Und haben Sie sich darüber gefreut? Oder haben Sie es vielleicht sogar schon gewagt, einmal solche Fotos von sich selbst machen zu lassen? Wie war das Gefühl dabei? Oder ist das etwas, das absolut gar nicht für Sie geht?
Wir sind neugierig: Was ist Ihre Meinung dazu, welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
