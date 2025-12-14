Christkind soll heuer viele Sponsoren bringen

Eistraining, um fit zu bleiben

In der Zwischenzeit hält er sich auf seinem Bike fit. In St. Johann war der Schwarzacher zuletzt auch schon auf Eis unterwegs. „Ich habe mir da in meine Reifen selbst Spikes reingeschraubt“, ist er Fahrer und Mechaniker in einem. Der Sinn dahinter ist schlicht und einfach, fit zu bleiben. Bewerbe auf Eis gibt es in seiner Motorrad-Klasse nämlich noch nicht. „Im Winter kannst du beim Driften nicht so viele Fehler machen, verlierst du schneller den Halt“, muss Hellmann seine Fahrweise auf dem Eis stark anpassen.