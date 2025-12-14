Vorteilswelt
Für WM-Saison

Christkind soll heuer viele Sponsoren bringen

Salzburg
14.12.2025 20:00
Max Hellmann hat das Training auf Eis begonnen.
Max Hellmann hat das Training auf Eis begonnen.(Bild: zVg)

Flattrack-Racer Max Hellmann will bei der WM 2026 auch Rennen in Argentinien bestreiten. Dafür benötigt der Pongauer aber einiges an Geld. Viel Zeit hat er nicht mehr, an dieses zu kommen.

Wer den Brief ans Christkind noch nicht geschrieben hat, sollte schnell sein. Lange ist nicht mehr Zeit bis Weihnachten. Flattrack-Racer Max Hellmann hat auf seine Wunschliste ganz groß „Sponsoren“ draufgeschrieben. Der Grund: Der Pongauer, der in der heurigen WM-Saison 16. geworden ist, möchte im kommenden Jahr alle acht Bewerbe in Europa und auch zwei in Argentinien bestreiten. Für die interkontinentalen Rennen sind 25.000 Euro geplant, Übersee würde zusätzlich dazukommen. „Das kostet sehr viel, das habe ich noch gar nicht durchgerechnet, wie viel das genau sein wird“, braucht er auf jeden Fall einige Sponsoren.

Bis März gibt es die Deadline, um sich zu entscheiden, ob die teure Reise nach Südamerika mitgenommen wird oder nicht.

Eistraining, um fit zu bleiben
In der Zwischenzeit hält er sich auf seinem Bike fit. In St. Johann war der Schwarzacher zuletzt auch schon auf Eis unterwegs. „Ich habe mir da in meine Reifen selbst Spikes reingeschraubt“, ist er Fahrer und Mechaniker in einem. Der Sinn dahinter ist schlicht und einfach, fit zu bleiben. Bewerbe auf Eis gibt es in seiner Motorrad-Klasse nämlich noch nicht. „Im Winter kannst du beim Driften nicht so viele Fehler machen, verlierst du schneller den Halt“, muss Hellmann seine Fahrweise auf dem Eis stark anpassen.

