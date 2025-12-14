Vorteilswelt
Pistenrowdy flüchtete

Frau von Skifahrer gerammt und schwer verletzt

Tirol
14.12.2025 20:48
Die Pistenrettung barg die schwer verletzte Frau (Symbolbild).
Die Skisaison ist noch jung, hat aber bereits einige Verletzte gefordert. In Gurgl im Tiroler Ötztal verursachte am Sonntag ein Pistenrowdy einen Unfall, bei dem eine Frau (71) schwer verletzt wurde. Der Unfallverursacher fuhr davon. 

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 11.45 Uhr im Skigebiet von Hochgurgl. „Auf der Piste 33 kam es zu einer Kollision zwischen einer 71-Jährigen aus Deutschland und einer bis dato unbekannten männlichen Person“, schildern die Ermittler den Unfall. Der Mann soll die Deutsche in Schussfahrt von hinten gerammt haben. 

Erhebungen der Polizei laufen
Die Frau kam zu Sturz und brach sich einen Arm. Die Verletzte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und in der Folge mit einem Rettungswagen zum nächstgelegenen Arzt gebracht. „Die Erhebungen zur Ausforschung des Zweitbeteiligten laufen“, informiert die Polizei. Ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird vorbereitet. 

Claudia Thurner
