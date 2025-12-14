Frau von Skifahrer gerammt und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 11.45 Uhr im Skigebiet von Hochgurgl. „Auf der Piste 33 kam es zu einer Kollision zwischen einer 71-Jährigen aus Deutschland und einer bis dato unbekannten männlichen Person“, schildern die Ermittler den Unfall. Der Mann soll die Deutsche in Schussfahrt von hinten gerammt haben.