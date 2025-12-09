Porno-Konsum: 3 Anzeichen, wann es zu Problem wird

Ob aus Langeweile, zur Entspannung, um sich Anregungen zu holen oder vor allem zur Selbstbefriedigung: Fast zwei von drei Männern (60,8 Prozent) und eine von drei Frauen (35,7 Prozent) in Österreich schauen regelmäßig Pornos. So das Ergebnis einer repräsentativen marketagent-Umfrage aus dem heurigen Jahr unter Erwachsenen zwischen 18 und 69 Jahren.