Tage der Wahrheit

Die Ruhe vorm großen Sturm beim Meister

Steiermark
14.12.2025 20:45
Kein Sieg für Jürgen Säumel zum Abschluss der Herbstsaison.
Kein Sieg für Jürgen Säumel zum Abschluss der Herbstsaison.(Bild: GEPA)

Die letzte Runde vor der Winterpause ist geschlagen. Doch bei Sturm ist von Weihnachtsfrieden keine Spur, der Machtkampf zwischen Trainer Jürgen Säumel und Sportchef Michael Parensen lässt den Klub nicht zur Ruhe kommen. Christian Jauk: „Die Einheit war immer unsere große Stärke, dorthin müssen wir zurückfinden.“

0 Kommentare

Das letzte Spiel vor der Winterpause verkam in Wien-Favoriten fast zur Nebensache, vielmehr wollten alle Sturm-Fans wissen: Wie geht es beim Meister jetzt weiter? Der Machtkampf in der sportlichen Führungsebene muss endlich ein Ende haben. Sky-Experte Andreas Herzog ließ am Personal der Schwarzen kein gutes Haar und unterstrich damit die Säumel-Kritik an der Unausgewogenheit des Kaders. Im ORF machte sich auch Roman Mählich für den Sturm-Trainer stark. Die Fußball-Experten sind also einer Meinung, sie sehen den Aufschrei von Jürgen Säumel als gerechtfertigt an.

