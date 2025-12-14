Die Ruhe vorm großen Sturm beim Meister

Das letzte Spiel vor der Winterpause verkam in Wien-Favoriten fast zur Nebensache, vielmehr wollten alle Sturm-Fans wissen: Wie geht es beim Meister jetzt weiter? Der Machtkampf in der sportlichen Führungsebene muss endlich ein Ende haben. Sky-Experte Andreas Herzog ließ am Personal der Schwarzen kein gutes Haar und unterstrich damit die Säumel-Kritik an der Unausgewogenheit des Kaders. Im ORF machte sich auch Roman Mählich für den Sturm-Trainer stark. Die Fußball-Experten sind also einer Meinung, sie sehen den Aufschrei von Jürgen Säumel als gerechtfertigt an.