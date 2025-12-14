Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Holzbalken aus 1434

Niemand kannte Amerika, beim Gatterer wurde gekäst

Kärnten
14.12.2025 16:03
Heimo Schinnerl, Martin und Stefanie Hinteregger beim ältesten Holzbalken des Gattererhofes: Der ...
Heimo Schinnerl, Martin und Stefanie Hinteregger beim ältesten Holzbalken des Gattererhofes: Der Baum wurde 1434 geschlägert!(Bild: Christina Natascha Kogler)

Nägel aus uraltem Holz zu ziehen gehört schon fast zu den Hobbys des Hoteliers, Geologen, Denkmalpflegers und neuen Gatterers: Martin Hinteregger und seine Familie mögen es nachhaltig, historisch und modern.

0 Kommentare

Zarte Blümchen und Kaiser Franz Joseph auf den Kaffeetassen, auf der Küchentür steht 20 C+M+B 17: „Das ist noch vom Vorbesitzer; den Segenswunsch der Sternsinger lassen wir an der Tür als Erinnerung. Und die alten Tassen gefallen uns auch“, so Martin Hinteregger, der mit seiner Frau Stefanie und den beiden Kindern seit Oktober im Gattererhof in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim wohnt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Eine US-Delegation und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sind in Berlin zu ...
„Würdevoller Frieden“
Unterhändler beraten wieder über Ukraine-Krieg
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Die Polizei riegelte alles ab und leitete eine Alarmfahndung ein. Der Schütze konnte aber ...
Schütze auf der Flucht
Schüsse an US-Universität: Zwei Tote, 9 Verletzte
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
163.055 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.395 mal gelesen
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
103.960 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Holzbalken aus 1434
Niemand kannte Amerika, beim Gatterer wurde gekäst
Bundesliga im Ticker
LIVE: WAC wird stärker, Salzburg muss aufpassen
„Krone“-Spendenaktion
Der lange und unermüdliche Kampf eines Mädchens
Krone Plus Logo
2025 im Rückspiegel
Ex-Boss soll klagen! Horrorjahr für die Austria
Nach Schicksalsschlag
Tochter übernimmt Lokal: „Dorfstub‘m“ lebt auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf