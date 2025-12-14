Niemand kannte Amerika, beim Gatterer wurde gekäst

Zarte Blümchen und Kaiser Franz Joseph auf den Kaffeetassen, auf der Küchentür steht 20 C+M+B 17: „Das ist noch vom Vorbesitzer; den Segenswunsch der Sternsinger lassen wir an der Tür als Erinnerung. Und die alten Tassen gefallen uns auch“, so Martin Hinteregger, der mit seiner Frau Stefanie und den beiden Kindern seit Oktober im Gattererhof in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim wohnt.