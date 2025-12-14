Niemand kannte Amerika, beim Gatterer wurde gekäst

„Erhöhte Bedrohung“: So reagiert Wien auf Anschlag
Zwölf Tote in Sydney
Nägel aus uraltem Holz zu ziehen gehört schon fast zu den Hobbys des Hoteliers, Geologen, Denkmalpflegers und neuen Gatterers: Martin Hinteregger und seine Familie mögen es nachhaltig, historisch und modern.
Zarte Blümchen und Kaiser Franz Joseph auf den Kaffeetassen, auf der Küchentür steht 20 C+M+B 17: „Das ist noch vom Vorbesitzer; den Segenswunsch der Sternsinger lassen wir an der Tür als Erinnerung. Und die alten Tassen gefallen uns auch“, so Martin Hinteregger, der mit seiner Frau Stefanie und den beiden Kindern seit Oktober im Gattererhof in St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim wohnt.
