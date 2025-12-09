E-Auto oder Verbrenner: Wer macht mehr Probleme?

Mehr als 5,2 Millionen Autos sind in Österreich für den Straßenverkehr zugelassen. Obwohl die Zahl der Verkehrsmittel mit alternativen Antrieben zunimmt, beherrschen Benziner und Diesel-Autos weiterhin das Straßenbild. Ob sie auch öfter in der Werkstatt sind, verrät Ihnen Krone+.