E-Auto oder Verbrenner: Wer macht mehr Probleme?

Marcus Höfl und Marion Popp heiraten in Kitzbühel
„Diesmal richtig“
Mehr als 5,2 Millionen Autos sind in Österreich für den Straßenverkehr zugelassen. Obwohl die Zahl der Verkehrsmittel mit alternativen Antrieben zunimmt, beherrschen Benziner und Diesel-Autos weiterhin das Straßenbild. Ob sie auch öfter in der Werkstatt sind, verrät Ihnen Krone+.
Auf 1000 Österreicher kommen 569 Autos. Dazu belagern noch rund 920.000 Motorräder und eine halbe Million LKW Österreichs Straßen. Die meisten Autos sind in Niederösterreich zugelassen (1.040.000), gefolgt von Oberösterreich (895.000) und der Steiermark (725.000). In Wien, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, sind „nur“ 630.000 Autos für den Straßenverkehr erlaubt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.