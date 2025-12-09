Seine Geschichten werden der Formel 1 noch fehlen

Der „Doktor“ gibt immer eine Geschichte her – eine Erfahrung, die auch der Autor dieser Zeilen über viele Jahre der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Dr. Helmut Marko an den Rennstrecken dieser Welt von Abu Dhabi bis São Paulo, von Melbourne bis Spielberg machen durfte. Manchmal scharfzüngig wie ein Schwert, manchmal knurrig, manchmal humorvoll, aber stets fundiert.