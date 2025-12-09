Seine Geschichten werden der Formel 1 noch fehlen

Nach Anruf von Freund gab es Tequila mit der Mama
Dominik Urmann
Nach 21 Jahren ist Dr. Helmut Marko bei Red Bull Geschichte. Für eine gute Geschichte war auch der ehemalige Le-Mans-Sieger und „Bullen“-Motorsportberater stets zu haben. Nur eines hat „Krone“-Redakteur Richard Köck dabei versäumt ...
Der „Doktor“ gibt immer eine Geschichte her – eine Erfahrung, die auch der Autor dieser Zeilen über viele Jahre der gemeinsamen Zusammenarbeit mit Dr. Helmut Marko an den Rennstrecken dieser Welt von Abu Dhabi bis São Paulo, von Melbourne bis Spielberg machen durfte. Manchmal scharfzüngig wie ein Schwert, manchmal knurrig, manchmal humorvoll, aber stets fundiert.
