Angst vor Strahlenbelastung heute noch begründet?

Dieses erste Röntgenbild sorgte damals für großes Staunen. Manche Zeitungen sprachen von „durchsichtigen Menschen“. Es kursierten sogar Gerüchte, Röntgen könne mit seinen Strahlen Gedanken lesen. Mit der neuen Errungenschaft war erstmals ein schmerzfreier Blick ins Innere des menschlichen Körpers möglich, ohne operieren zu müssen. Doch die ersten Röntgenaufnahmen waren noch mit einer hohen Strahlenbelastung verbunden.