Brisante Vorwürfe: Musste Marko deshalb gehen?

„Ich bin seit sechs Jahrzehnten im Motorsport tätig, und die vergangenen mehr als zwanzig Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise. Es war eine wunderbare Zeit“, wurde Marko nach 417 Rennen, acht Fahrertiteln (je vier von Verstappen und Sebastian Vettel) und sechs Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in der Aussendung zitiert. „Alles, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben, erfüllt mich mit Stolz. Das knappe Verpassen der Weltmeisterschaft in dieser Saison hat mich sehr bewegt und mir klar gemacht, dass für mich persönlich nun der richtige Moment gekommen ist, dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden.“