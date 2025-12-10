30.000 Mann pro Monat

Die Ukraine verteidigt sich verbissen gegen die russischen Angreifer, dennoch sieht es nicht gut aus an der rund 1200 Kilometer langen Front im Osten des Landes. Die Russen rücken an fast allen Abschnitten vor, langsam, aber stetig. Das liegt vor allem daran, dass die Verteidigungslinien zunehmend löchrig sind. Zwischen den einzelnen Stellungen der Ukrainer liegen immer mehr unbesetzte Zonen, in denen die Russen vorrücken und den Ukrainern in den Rücken fallen können.