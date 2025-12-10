Wie wir Weihnachten vor 100 Jahren gefeiert haben
Strümpfe & Lametta
Wie hat man sich vor hundert Jahren auf Weihnachten vorbereitet? Der Vorarlberger Autor Robert Schneider hat nachgeforscht und wurde fündig. Manch ein Tipp aus der damaligen Zeit scheint aus heutiger Sicht allerdings recht fragwürdig ...
Vorarlbergs erste „Frauen-Zeitung“, die in den Jahren 1924 bis 1938 als regelmäßige Beilage zur „Vorarlberger Landeszeitung“ erschien, ist eine Fundgrube, etwas vom Geist und dem Atmosphärischen jener Zwischenkriegsjahre zu erahnen. Die gravierende Armut, in der der überwiegende Teil der damaligen Bevölkerung lebte, besonders in den Berglagen, versuchen die vorweihnachtlichen Nummern der Zeitschrift mit rührseligem, von Pathos getränktem Weihnachtszauber zu vernebeln.
