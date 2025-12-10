Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Unterwürfig bei Putin und pampig bei Trump

Kolumnen
10.12.2025 06:00
Wie begegnet man Showman Trump am besten?
Wie begegnet man Showman Trump am besten?(Bild: Krone KREATIV/Symbiot – stock.adobe.com, AFP/MANDEL NGAN, Krone KREATIV)
In der EU geht es gerade zu wie in einem Teich mit 27 Weihnachtskarpfen, in den jemand einen Regenwurm geworfen hat.

Bei diesem Jemand handelt es sich um Donald Trump. Der Wurm ist die neue US-Sicherheitsstrategie. In dieses Papier hat der amerikanische Präsident hineinschreiben lassen, dass Europa wegen der Migration vor der „zivilisatorischen Auslöschung“ stehe.

Das ist originell. Ohne Einwanderer gäbe es das Amerika, so wie wir es heute kennen, gar nicht.

Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Egal. Um sachliche Argumente geht es nicht. Showman Trump will der König der Spaßmacher sein und immer die letzte Pointe haben. Und Europa tappt wie immer in die Falle.

Als Erster hüpfte der bereits als Finanzminister famose Magnus Brunner voll in die Falle. Der in Brüssel für Migration zuständige Kommissar versicherte sofort nach Trumps Provokation, dass die EU ihre Aufgaben gemacht habe.

Sehr brav, setzen.

Das ist so typisch für österreichische Politiker, die im Umgang mit autoritären Herrschern nur zwei Methoden kennen. Unterwerfung wie damals bei Putin oder pampiges Geschimpfe wie jetzt bei Donald Trump.

Es ist nun an der Zeit, dass Europa selbstbewusst wird. Beleidigt zu sein, weil jemand gemein in der weltpolitischen Sandkiste war, ist kein Zeichen von Reife.

Witzig zu sein, ist ohnehin meistens am besten. So wie Polens Ex-Außenminister Radosław Sikorski, der dem wie Trump auf die EU schimpfenden Elon Musk empfahl: „Flieg zum Mars.“

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
