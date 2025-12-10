„Für Marko wird‘s jetzt ein Wettlauf mit der Zeit“

Spielt Marko Arnautovic oder spielt er nicht? Vorm Europa-League-Duell von Roter Stern Belgrad gegen Sturm ist das die große Frage. Kann der ÖFB-Nationalspieler in Graz auflaufen? Die „Krone“ sprach vorab mit Ex-Belgrad-Legionär und Roter Stern-Insider Aleks Dragovic über den serbischen Kultklub.
„Vom Namen und der Geschichte her ist Roter Stern Belgrad eine große Nummer“, sagt Aleksandar Dragovic. Und der muss es wissen. Drei Jahre lang, von 2021 bis 2024, kickte der 100-fache Nationalspieler für den Kultklub aus Serbien, der 1991 den Europacup der Landesmeister gewonnen hatte. „Roter Stern hat auf der ganzen Welt seine Fans, im Balkan-Raum sowieso. Der Klub hat eine enorme Strahlkraft. Die Erwartungen sind groß, der Meistertitel ist Pflicht“, sagt Drago, der seit seiner frühesten Kindheit mit dem Verein aus Belgrad mitfiebert. Schon sein Großvater war Fan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.