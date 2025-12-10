„Für Marko wird‘s jetzt ein Wettlauf mit der Zeit“

„Vom Namen und der Geschichte her ist Roter Stern Belgrad eine große Nummer“, sagt Aleksandar Dragovic. Und der muss es wissen. Drei Jahre lang, von 2021 bis 2024, kickte der 100-fache Nationalspieler für den Kultklub aus Serbien, der 1991 den Europacup der Landesmeister gewonnen hatte. „Roter Stern hat auf der ganzen Welt seine Fans, im Balkan-Raum sowieso. Der Klub hat eine enorme Strahlkraft. Die Erwartungen sind groß, der Meistertitel ist Pflicht“, sagt Drago, der seit seiner frühesten Kindheit mit dem Verein aus Belgrad mitfiebert. Schon sein Großvater war Fan.